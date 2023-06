Bandecchi Day, attesa per giuramento dopo dimissioni Ternana e Unicusano | Bandecchi "Non mi fido del segretario", consiglio sospeso - Tuttoggi.info

Inizia l'era Bandecchi con il primo consiglio comunale. Superato il conflitto di interessi dopo aver lasciato Ternana e Unicusano

Il segretario generale del Comune di Terni, Noemi Spagna Musso, ha precisato la sua posizione: “Sono una donna delle istituzioni e sempre lo sono stata. Ho fatto una mia relazione e ce ne è una del vicesindaco. Voi siete i consiglieri comunali e dovete prendervi le vostre responsabilità. Non capisco come il mio intervento possa essere l’ago della bilancia. La legge non mi dà questo potere, altrimenti sarei da sola in questa aula”. Dopo l’intervento della Musso, il presidente Cecconi ha sospeso l’assemblea fino alle 16.30.

“Abbiamo deciso di non costruire più né uno stadio né una clinica – ha dichiarato il sindaco Bandecchi prendendo la parola – per la vostra felicità. Con le mie dimissioni non ho più conflitti di interessi di alcun tipo. Tra qualche anno lo stadio di Terni non potrà più esistere e la Ternana giocherà nello stadio che verrà costruito a Narni. La clinica forse me la farò a Perugia. Chiedo di votare sulla mia incompatibilità. Non mi fido del segretario del Comune, voglio subito il suo parere, senza sospensioni”. Bandecchi ha poi lasciato l’aula, mentre Cecconi ha proposta la sospensione del consiglio comunale con ripresa intorno alle 16.00 per consentire ai consiglieri comunali di prendere visione della nuova documentazione fornita dal vicesindaco Corridore.

Il consigliere Guido Verdecchia ha replicato “Impossibile sospendere il consiglio e riprendere alle 16.00. Non accettiamo altra sospensione se non i 10 minuti chiesti per prendere visione dell’atto. Il consiglio è sovrano. Stiamo diventando i re della burocrazia”.

Il vicesindaco Riccardo Corridore ha illustrato una ‘controrelazione’ a quella del segretario comunale nella quale si spiega perché non ci sarebbero confitti di interessi tra la carica di sindaco e gli interessi extra politici di Bandecchi in città. In conclusione, Corridore, ha invitato il consiglio a prendere atto delle dimissioni di Bandecchi da patron della Ternana Calcio e alla presidenza di Unicusano: “Chiedo pertanto che l’assemblea voti la convalida dei consiglieri” – ha concluso il vicesindaco.

Il consigliere Elena Proietti (FdI), ex assessore della giunta Latini, ha dunque chiesto la sospensione per 5 minuti dei lavori dell’assemblea , per esaminare il nuovo documento fornito dall’avvocato Corridore.

Dopo aver letto la relazione tecnica del segretario comunale sul presunto conflitto di interessi di Bandecchi, il presidente, M.C. Cecconi, con imbarazzo ha sospeso i lavori perché il sindaco e il vicesindaco hanno abbandonato l’aula “evidentemente impegnati su altri fronti” – ha sottolineato Cecconi. Quando il sindaco è rientrato c’è stata subito bagarre con il presidente: stizzito per la lettura della relazione in aula, Bandecchi ha lasciato l’aula perché “non è necessario perdere tempo con una cosa già conosciuta e letta e questo consiglio non può perdere tempo”. “L’aula è del consiglio comunale e il consiglio del comunale è di tutti e deve essere informato” – ha replicato Cecconi, continuando a leggere la relazione del segretario generale del Comune, almeno fino a quando il gruppo di Alternativa Popolare ha chiesto che il documento fosse dato per letto. La richiesta ha trovato l’opposizione di Fratelli d’Italia che, “per trasparenza”, ha chiesto la lettura integrale del documento, visto che si tratta di un atto propedeutico all’inizio dei lavori. Alla fine è stata votata la richiesta di dare per letto il documento.

Alle ore 11.40 sono iniziati i lavori dell’assemblea con il consigliere anziano, Marco Celestino Cecconi (FdI) chiamato a presiedere il consiglio. Tra le varie testate giornalistiche, nella sala consiliare di Palazzo Spada, c’è anche quella di Report che, evidentemente, ha in programma un’ulteriore puntata dello speciale dedicato a Bandecchi.

Attesa per il primo consiglio comunale dell’era Bandecchi che oggi, 19 giugno alle 10.30, è stato convocato a Palazzo Spada per il giuramento del sindaco e la convalida degli eletti: il presunto conflitto di interessi sembra ormai un tema superato visto che, nella serata di ieri 18 giugno, lo stesso Bandecchi si è dimesso da Ternana e Unicusano.

