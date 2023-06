Bandecchi si dimette da Unicusano e Ternana, club per ora a Tagliavento

Il sindaco ha annunciato di rimettere il proprio mandato nell'Università e nelle Fere già da domenica sera

Stefano Bandecchi ha annunciato che da questa sera, domenica, non sarà più presidente dell’Università Niccolò Cusano e della Ternana. Il Cda dell’Università ratificherà le dimissioni, che nelle intenzioni del neo sindaco di Terni dovrebbe sanare l’incompatibilità con la carica di amministratore pubblico.

Lo stesso con la Ternana, la cui gestione, per il momento, sarà formalmente nelle mani dell’amministratore unico Paolo Tagliavento, già vicepresidente. Il presidente del club, secondo le parole di Bandecchi, per ora non ci sarà, prima che arrivi la scelta del nuovo numero uno. Anche in questo caso, sempre secondo quanto annunciato via Instagram da Bandecchi, il passaggio di consegne, formale, dovrebbe essere subito operativo.

“Bandecchi non conta più niente” ha detto il sindaco. Che in precedenza, sulla vendita del club, aveva detto che si stavano valutando varie soluzioni.