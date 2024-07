Banda di ladri, nascosta goffamente, denunciata dalla Polizia - Tuttoggi.info

Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Terni per un’estate sicura, nella notte fra il 17 e 18 scorsi, il personale della Squadra Volante della Questura è intervenuto nella zona di Borgo Rivo, Gabelletta, dove i residenti avevano segnalato tre persone che tenevano un comportamento sospetto. Poco dopo, tre uomini sono stati rintracciati dalla pattuglia, già in servizio di controllo del territorio, all’interno di un condominio, con degli arnesi atti allo scasso; tutti di nazionalità georgiana – di 37, 33 e 28 anni, due dei quali gravati da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, commessi in varie città italiane – erano saliti all’ultimo piano del palazzo, nel vano tentativo di nascondersi, rannicchiati l’uno addosso all’altro.

Banda di ladri denunciata

In tasca ad uno di loro, è stata trovata la chiave di un’auto, una Chevrolet con targa slovacca, trovata poco distante e con il motore ancora caldo. Non essendo in grado di rispondere alle domande degli agenti e, vista la condotta anomala, al fine di evitare la commissione di delitti, sono stati portati in questura, dove sono stati denunciati per tentato furto aggravato e per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il Questore Mangino emetterà nei loro confronti anche la misura di prevenzione del divieto di ritorno.

Segnalare alla Questura

La Questura di Terni invita i residenti a segnalare tramite il numero 112, ogni situazione sospetta, attuando così uno valido strumento di prevenzione, basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e sulla cooperazione con le forze di Polizia al fine di prevenire e di ridurre il verificarsi di reati, soprattutto nella stagione estiva quando molti appartamenti sono disabitati.