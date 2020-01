Bambini poliziotti per un giorno - Tuttoggi

Questa mattina, gli alunni della scuola primaria “De Amicis” hanno visitato la sede della Polizia di Stato ternana in via Antiochia; accompagnati dalle loro insegnanti, i bambini della classe Va, hanno incontrato i poliziotti e hanno potuto vedere da vicino come funzionano gli uffici di una questura e, soprattutto, le auto della Squadra Volanti.

Sono ormai anni che la Questura di Terni organizza periodicamente visite guidate per le scuole cittadine, momenti anche ludici, in cui i bambini interagiscono con i poliziotti, che vengono visti sempre di più come amici fidati ai quali rivolgersi, entrando in contatto con quei valori di rispetto e di civile convivenza, che sono i valori fondanti delle istituzioni, come la Polizia di Stato.

I bambini, dopo aver visitato la Sala Operativa e il Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, che tanto interesse ha suscitato fra loro, sono stati ricevuti dal Questore Roberto Massucci che ha consegnato un attestato ricordo della visita.