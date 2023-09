Baldini tra mercato e il maestro Zeman: “La C non si vince con le figurine”

Le attese per Seghetti, lunedì amichevole con la Primavera per reintegrare Kouan, Santoro e Furlan. "Il migliore acquisto? Sarà Dell'Orco"

Il mercato, che si è appena concluso, con l’arrivo da Gubbio, del centravanti Vazquez. “Uno che in carriera non ha fatto tanti gol, ma perché si è messo, anche troppo, a disposizione della squadra. Dovremo fargli arrivare più palloni”. E il Pescara del maestro Zeman, sul quale Baldini, quando era suo giocare, annotava considerazioni in un quaderno che ancora ogni tanto riguarda.

“Difficilmente vedrete una mia squadra attendista”

Terminato alle 20 di venerdì la finestra ulteriore di mercato, l’allenatore vuoi i suoi Grifoni concentrati sull’avversario atteso domenica sera al Curi. L’ultima volta degli abruzzesi a Perugia fu una serata amara, che si vuole dunque cancellare. “A livello di attacco degli spazi sarà una partita molto bella” profetizza Baldini. Che ai tifosi del Perugia non può assicurare la vittoria, ma tanto agonismo: “Il pubblico non si conquista con le barricate. Difficilmente vedrete una mia squadra attendista”.

“Ragazzi che hanno fame”

Ecco perché Baldini si dice soddisfatto del mercato: “Non abbiamo preso nomi blasonati, ma tanta disponibilità. Come con Ricci, che a tutti i costi è voluto venire a Perugia”. Aggiungendo: “La C non si vince con le figurine, ma andando forte. E questa è una squadra che ha voglia di correre, di lottare, di vedere, partita dopo partita, dove può arrivare”.

“Grifo tra le prime 6-7 squadre”

Baldini non colloca questo Perugia tra le favorite della vigilia. “Siamo tra le prime 6-7 squadre – dice -. Perché ci sono, sulla carta, squadre più forti di noi. Ma con il lavoro possiamo fare grossi passi in avanti”.

Kouan, Santoro e Furlan

Come un balzo in avanti, sul piano della qualità, il Perugia potrebbe farlo recuperando Santoro, Kouan e Furlan, per i quali non si è concretizzata la cessione da loro auspicata. “Io non ho nessun problema a reintegrarli” dice l’allenatore. Annunciando che lunedì ha previsto un’amichevole con la Primavera proprio per dar loro la possibilità di rientrare gradualmente in gruppo. “Ho preferito farlo da lunedì – spiega – perché il mercato si è chiuso solo venerdì sera e io voglio una squadra concentrata sulla sfida con il Pescara”.

I nuovi e i gol che servono

Tutti convocati i nuovi, Ricci, Paz e Vazquez, arrivato solo venerdì sera. Con il primo che ha potuto essere testato per un’ora nella partitella con la Primavera. Sull’attaccante, invece, il tecnico riconosce che in carriera non ha fatto molti gol. Quelli di cui il Perugia ha invece bisogno: “Siamo una squadra che nei numeri non ha tantissimi gol. Dovrò alzare la media in ognuno di loro, anche se non è un compito facile”.

Seghetti, gambe e… testa

Baldini si aspetta molto da Seghetti: “A Lucca ha cambiato la partita. Potenzialmente è un patrimonio del Perugia, ma deve migliorare in tanti aspetti e togliersi dalla testa le preoccupazioni.

“Dell’Orco il miglior acquisto”

Quanto alla difesa, il mister loda le qualità di Vulikic, ma attende Dell’Orco: “E’ il miglior acquisto del nostro mercato”.