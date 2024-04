Badante sparisce con soldi e gioielli, rintracciata a Gorizia - Tuttoggi.info

Un'anziana ha denunciato la sparizione di soldi e monili. La 33enne rintracciata a Gorizia di rientro dalla Moldavia

La badante era sparita e con lei anche soldi e gioielli di un’anziana di Cannara. Ora, però, dopo le indagini, i carabinieri della locale stazione sono riusciti a rintracciare la donna, una 33enne moldava, a Gorizia. È stata denunciata a piede libero per furto in abitazione in concorso.

I fatti risalgono ad alcuni mesi fa, quando un’anziana del luogo aveva denunciato un furto patito all’interno della propria abitazione, avanzando sospetti nei confronti della sua ex badante “sparita” in contemporanea all’ammanco di contanti e monili in oro per il valore complessivo di oltre 2.000 euro.

La 33enne era stata assunta dai familiari della vittima come collaboratrice domestica ed aveva instaurato, in breve tempo, un rapporto di fiducia con l’anziana, tanto venire a conoscenza dei luoghi ove erano custoditi monili e denaro. La vittima si è così rivolta ai carabinieri della stazione di Cannara, fornendo utili dettagli per comprovare la responsabilità della donna, resasi però intanto irreperibile.

Le ricerche espletate dai militari non hanno fornito utili elementi fin quando la 33enne ha fatto rientro in Italia dal paese di origine, a Gorizia. I militari della Stazione hanno così dato corso al reato contestato di furto in abitazione in concorso.