Azione sta con Masciotti: Sfregola e Angeli candidati

Conferenza stampa di presentazione dei candidati di Azione e del sostegno al progetto 'Uniamo Foligno' di Masciotti.

Azione appoggia Mauro Masciotti e correrà nella lista “Foligno Domani – Masciotti sindaco”. La certificazione in una conferenza stampa dove, a fianco a Masciotti, c’erano il segretario regionale di Azione, Giacomo Leonelli e i candidati che il partito schiera nella lista civica di Masciotti, Emanuele Sfregola e Anastasia Angeli.

Leonelli: “Ridiamo centralità alla città”

“La mia presenza testimonia l’unitarietà di Azione in questa scelta: giudichiamo non positiva l’esperienza di governo della destra a Foligno, sia per motivi amministrativi, stante la progressiva perdita di centralità della città rispetto al suo ruolo strategico di 10/15 anni fa, sia per scelte politiche più che discutibili, a cominciare da alcuni scivoloni come quello del patrocinio al film di propaganda filo russa”. Così il segretario regionale Giacomo Leonelli, che ha aggiunto “pensiamo che Mauro Masciotti sia la persona giusta per rimettere insieme le migliore energie della città con un progetto innovativo che dia la massima centralità alle giovani generazioni; anche per questo mettiamo a disposizione due candidature fresche ma al tempo stesso molto rappresentative”.

Emanuele Sfregola e Anastasia Angeli

Sono state quindi ufficializzate per Azione le candidature di Emanuele Sfregola, 34 anni, docente di scuola superiore e membro della segreteria provinciale di Azione, e di Anastasia Angeli, studentessa universitaria e già rappresentante degli studenti. Sfregola ha rimarcato la convergenza sulla figura di Masciotti “espressione del mondo cattolico e moderato, impegnato nel sociale, che può ben rappresentare le istanze programmatiche di un centro liberale e popolare, in cui si rispecchia anche la mia personale candidatura. Famiglia e natalità, lavoro e sviluppo economico sono al centro di questo patto programmatico“.

Ha concluso Mauro Masciotti ringraziando Azione per il sostegno e rinnovando l’impegno a costruire insieme un progetto forte e innovativo per la città.