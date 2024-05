Avvocati Perugia da 150 anni, lunedì si inaugura la nuova sede

Alle 11,30 il taglio del nastro in piazza IV Novembre

Sarà inaugurata lunedì 27 maggio alle ore 11.30 la nuova sede operativa dell’Ordine degli avvocati di Perugia in piazza IV Novembre n. 36.

Una novità che arriva a 150 anni dalla costituzione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, avvenuta nel 1874. “L’attuale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia -viene spiegato – ha voluto celebrare la ricorrenza mettendo a disposizione dei propri iscritti una nuova sede, il cui pregio rinnova il decoro della professione forense e le cui caratteristiche (che includono una sala convegni ed un’ampia sala polifunzionale) la rendono pienamente idonea a costituire luogo di ritrovo, confronto, stimolo e accoglienza per tutti gli avvocati, impegnati in incombenti quotidiani sempre più complessi, per i quali occorrono spazi e servizi adeguati. La scelta dell’Ordine degli avvocati, oltre ad essere determinata da motivazioni funzionali e di rappresentanza, è ispirata anche dal chiaro intento di valorizzare il ruolo dell’avvocato nel tessuto sociale”.