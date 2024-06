(Adnkronos) – L’Olanda batte 2-1 in rimonta la Polonia nell’incontro inaugurale del gruppo D di Euro 2024, disputato al Volkspark Stadion di Amburgo. Al vantaggio biancorosso con Buksa al 16′, replicano Gakpo al 29′ e Weghorst all’83’. Domani alle 21 in campo, sempre per il girone D, Austria e Francia a Duesseldorf.