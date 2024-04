Avviso pubblico per sostenere famiglie di minori con spettro autistico, previsto contributo di 50 mila euro - Tuttoggi.info

Dal 30 aprile al 30 maggio sarà possibile presentare domanda di ammissione per accedere alla misura di sostegno economico

Cinquantamila euro per il sostegno alle famiglie di minori con disturbo dello spettro autistico. Lo prevede l’avviso in pubblicazione nell’Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Città di Castello da lunedì 29 aprile.

Dal 30 aprile al 30 maggio sarà possibile presentare domanda di ammissione per accedere alla misura di sostegno economico. L’avviso, che è rivolto alle famiglie con figli minori con disturbo dello spettro autistico fino all’età di anni 12, residenti negli 8 Comuni dell’Altotevere (Zona Sociale 1) fa riferimento al Fondo Ministeriale per l’inclusione delle persone con disabilità.

Le risorse destinate all’intervento denominato “Interventi precoci”, come previsto nell’Avviso Pubblico sono 50.000 euro per il sostegno, inteso come contributo alle spese per trattamenti, alle famiglie che intendono liberamente avvalersi di programmi psicologici e comportamentali strutturati, programmi educativi e di altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana, come da Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità 2021. Il contributo è rivolto a famiglie che non superino la soglia ISEE di 35.000 euro (cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con permesso di soggiorno in regola) e prevede un massimo di 3.600 euro annui, che può essere aumentato di 720,00 nel caso di un secondo figlio con disturbo dello spettro autistico presente nel nucleo familiare.

Per accedere alla misura le domande possono essere presentate dalle ore 9 del 30 aprile fino alle 18 del 30 maggio attraverso: a mano presso l’Ufficio protocollo Comune di Città di Castello, Capofila della Zona Sociale 1; a mezzo Raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Città di Castello – Piazza Gabriotti 1, 06012 Città di Castello (PG); tramite PEC a: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it.

Documenti da allegare alla domanda: certificato di invalidità civile del minore da cui risulti la diagnosi di disturbo dello spettro autistico; attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità; attestazione di un professionista dell’ambito sanitario indicante la terapia/trattamenti scelti per il minore, con riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità 2021; documenti di identità del richiedente e del minore, in corso di validità. Per ricevere informazioni sull’avviso: Ufficio Segretariato Sociale, Piazza Fanti, Città di Castello, tel. 075 8529378 o 075 8529438 in orario dal lunedì al venerdì 8-14 e lunedì e giovedì 15-18.