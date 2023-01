Autovelox San Gemini, auto anche a 138 Km/h | Comune "Obiettivo zero multe" - Tuttoggi

Autovelox “Obiettivo zero multe”

Il progetto prevede l’attivazione entro gennaio di dispositivi ad alta visibilità installati nelle strade preventivamente monitorate e predisposti per l’inserimento di apparecchiature per la rilevazione, l’accertamento e il sanzionamento di quegli automobilisti che eccedano i limiti di velocità stabiliti. “Il progetto – spiega ancora l’amministrazione – non ha finalità economiche ma al contrario l’obiettivo di fare zero sanzioni, arrivando cioè ad una situazione in cui si possa raggiungere il completo rispetto delle regole. Sul sito della prefettura di Terni, ogni mese, sarà pubblicato il calendario con la programmazione dei controlli della velocità del mese stesso. Nell’ambito del progetto – conclude il Comune – saranno organizzate attività nelle scuole volte a promuovere la cultura della sicurezza e dell’educazione stradale”.