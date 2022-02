Automobilisti senza catene salvati a Castelluccio e sul Subasio - Tuttoggi

Ancora automobilisti intrappolati dalla neve. La squadra di Norcia sta effettuando alcuni interventi per recupero auto senza catene sulla strada che conduce a Castelluccio di Norcia e nel Pian Grande. Altro intervento effettuato dalla squadra di Assisi in località la Spella, sul monte Subasio, sempre per recupero auto senza catene. Anche la stradale è in campo: una task force degli agenti della Questura di Perugia, del personale dei Commissariati della Polizia di Stato e degli operatori della Polizia Stradale a seguito delle abbondanti nevicate che in questi giorni stanno interessando la provincia di Perugia. Dopo gli interventi di ieri sulla E45 e la Statale 73Bis, nella giornata di oggi gli agenti della Polizia Stradale, al fine di mantenere alto il livello di sicurezza e assistenza agli automobilisti, stanno monitorando la zona del folignate in particolare nell’area di Castelluccio di Norcia, lungo la S.P. 675 e dell’assisano dove il Monte Subasio è imbiancato. Scenari che stanno regalando immagini suggestive.