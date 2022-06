Auto si ribalta sulla Flaminia tra Spoleto e Terni, traffico in tilt - Tuttoggi

Ferito in modo lieve il conducente dell'auto che si è ribaltata, traffico paralizzato sulla Flaminia tra Spoleto e Terni

Traffico in tilt venerdì mattina per un incidente stradale avvenuto lungo la Flaminia tra Spoleto e Terni intorno alle 10,30, alle porte della città dell’acciaio. Un’auto si è ribaltata nel tratto tra San Carlo ed il bivio per Cecalocco e Battiferro, in prossimità di una curva.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, che hanno provveduto ad estrarre dall’auto il conducente, poi affidato alle cure del personale del 118. Fortunatamente sarebbe rimasto ferito in modo lieve. Sul posto anche la polizia stradale di Terni per l’accertamento della dinamica e la regolamentazione della viabilità.