Auto finisce fuori strada e si ribalta, conducente illesa - Tuttoggi

Incidente in località Sette Strade (Gubbio), oggi pomeriggio, intorno alle 17.30. Un’auto ha perso improvvisamente il controllo (per cause ancora da accertare), uscendo fuori strada e finendo per ribaltarsi nel campo vicino.

La conducente, nonostante tutto, è riuscita ad uscire da sola, e illesa, dalla vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana.