Autismo e solidarietà: cena BNI di beneficienza per raccogliere fondi - Tuttoggi.info

L'obiettivo è stato il sostegno al centro di riabilitazione di Piosina di Città di Castello insieme con l'Associazione "I Fiori di Lillà"

Nel cuore del periodo natalizio, circondati dalla magia del Natale, il Barton Park di Perugia ha vissuto un momento straordinario di generosità e condivisione il 20 dicembre scorso, quando si è conclusa con successo la Campagna di Beneficenza organizzata dal Presidente del Capitolo Prometeus di BNI, Michela Morucci. L’obiettivo ambizioso di questa iniziativa è stato quello di raccogliere fondi per sostenere il centro di riabilitazione di Piosina di Città di Castello insieme con l’Associazione di Volontariato “I Fiori di Lillà”, presieduta dal Presidente Elena Signorelli.

Circa 100 persone, riunite per valorizzare un’unica e sola realtà che H.D. Thoreau descrive con tanta certezza e profondità: “La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”.

La somma raccolta, grazie alla partecipazione e sensibilità di tutti i presenti, tra cui il Sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, sarà destinata al finanziamento di un progetto dedicato alla cura dell’autismo nei bambini, in particolare quelli che hanno ricevuto una diagnosi precoce di disturbo dello spettro autistico. Questo importante progetto è sotto la direzione scientifica del Servizio Integrato Età Evolutiva (SIEE) della ASL di Città di Castello.

Presente all’evento anche l’Avvocato Marcello Pecorari, Vice-Presidente dell’Associazione Fiori di Lillà e membro del gruppo BNI Prometeus, il quale ha svolto un ruolo fondamentale come mediatore tra le due associazioni coinvolte, insieme a Federico Falini, in qualità di executive director BNI Perugia-Rieti-Terni. La sua presenza, insieme a numerosi membri di altri capitoli di BNI ha evidenziato, ancora una volta, l’importanza del lavoro di squadra e solidarietà per raggiungere obiettivi che sanno anche toccare il cuore e, aiutare il prossimo. Un evento che ha sottolineato l’importanza e il ruolo centrale di BNI nell’approccio etico al business.

Durante l’apericena, il Presidente del Capitolo Prometeus di BNI, Michela Morucci ha espresso la sua gratitudine e grande emozione per la partecipazione di così tante persone accumunate dalla stessa sensibilità e dallo stesso obiettivo: essere uniti per aiutare il prossimo. Elena Signorelli, Presidente dell’Associazione Fiori di Lillà, ha condiviso dettagli sulla destinazione dei fondi raccolti e ha evidenziato come questi contribuiranno concretamente al progetto di cura dell’autismo.

L’avvocato Marcello Pecoraro ha concluso gli interventi facendo una sintesi emozionante tra le dichiarazioni, sottolineando l’importanza della collaborazione tra organizzazioni benefiche e imprese etiche per il bene della comunità.

L’evento non è stato solo un momento di raccolta fondi, ma anche un’opportunità di condivisione e networking, evidenziando il potere delle partnership che vanno oltre i confini delle singole organizzazioni. La chiusura della cena al Barton Park è stata un trionfo di solidarietà, unendo cuori e risorse per sostenere una causa nobile e rendere il mondo un posto migliore, specialmente per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico perché come ci ricorda Martin Luther King In una sua citazione: “E’ sempre il momento giusto per fare la cosa giusta”.