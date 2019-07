Attivata Frescaestate a Terni, in soccorso delle persone anziane

Anche quest’anno prende il via il progetto “Frescaestate”, nato dalla collaborazione tra il Comune di Terni, in particolare dall’assessorato alle politiche sociali e alla partecipazione, dalla Direzione welfare, dalla Direzione ambiente – Protezione civile, e l’associazione nazionale dei centri sociali Ancescao.

Il servizio si prefigge di fronteggiare gli effetti delle ondate di calore caratterizzate da innalzamenti anomali delle temperature e dei tassi di umidità, fornire una risposta alle esigenze di socializzazione degli anziani autosufficienti anche in condizioni di lieve fragilità sociali, offrire alle persone anziane che rimangono in città servizi ed iniziative durante il periodo estivo.

“Frescaestate” offre la possibilità alle persone anziane over 65 anni autosufficienti, residenti nel Comune di Terni, di trascorrere le ore più calde della giornata stando in compagnia e svolgendo attività ludico-ricreative coordinate da volontari civici (portieri sociali) del Comune di Terni e da volontari dei singoli centri ospitanti in un luogo climatizzato o in spazi aperti ombreggiati. Il pasto è fornito da un soggetto esterno scelto dai partecipanti e a loro carico che accedono in modo autonomo al servizio (attivando in autonomia mezzi privati o trasporto pubblico). Il calendario previsto per il servizio Fresca Estate è il seguente: da lunedì 1 luglio a venerdì 12 luglio presso il centro sociale Polymer; da lunedì 15 luglio a venerdì 26 luglio presso il centro sociale Valenza; da lunedì 29 luglio a venerdì 9 agosto presso il centro sociale Guglielmi; da lunedì 19 agosto a venerdì 30 agosto presso il centro sociale Ferriera.

“L’amministrazione comunale di Terni – dichiara l’assessore alle politiche sociali e alla partecipazione Marco Celestino Cecconi – ha definito un piano di intervento per promuovere e sostenere azioni di aiuto e di ascolto rivolte alle persone anziane, la fascia che più del resto della popolazione soffre le temperature estive sopra la media e può avere delle ripercussioni sulla salute. L’iniziativa metterà a disposizione durante il periodo estivo locali climatizzati e attività d’intrattenimento in considerazione dell’ondata di caldo prevista nei prossimi giorni. Rappresenta, infatti, un’occasione, oltre che per alleviare i disagi provocati dalle alte temperature climatiche, anche per favorire l’integrazione sociale, il benessere psicofisico delle persone anziane, contrastando l’insorgere di situazioni di solitudine, per incentivare la partecipazione degli anziani alla vita attiva del territorio”.

Per informazioni: URP: 0744/432201; Ufficio Welfare Comunitario: 0744/549356;

Uffici della Cittadinanza:

Ufficio della Cittadinanza Centro: Via F.lli Rosselli, 11 – tel. 0744/420263;

Ufficio della Cittadinanza Cesure/Cospea: Via degli Oleandri, 39 – tel. 0744/549347;

Ufficio della Cittadinanza Colleluna: Via del Mandorlo, 15/A – tel. 0744/469009

