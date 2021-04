Atti vandalici sulle auto, denunciato 18enne. Giovane minaccia pure carabinieri - Tuttoggi

Il ragazzo è stato denunciato sia per ipotesi di danneggiamento sia per oltraggio a Pubblico Ufficiale. I militari stanno indagando per verificare se il giovane sia collegato ad altri recenti episodi

Si torna a parlare di atti vandalici sulle auto a Umbertide, dove nei giorni scorsi i carabinieri hanno fermato un 18enne del posto, responsabile di alcuni danneggiamenti verso altrettante vetture in centro storico.

Durante il controllo – riferiscono le forze dell’ordine – il giovane si è anche rivolto ai militari con parole offensive e minacciose e per questo si è preso ben due denunce: una per l’ipotesi di reato di danneggiamento delle auto e un’altra per oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale.

A fine 2020 le auto della zona compresa tra via Andreani, via Unità d’Italia e via Roma, erano state letteralmente prese di mira dai vandali, con numerosi tergicristalli divelti e gomme squarciate. I carabinieri stanno ora cercando di capire se ci siano ulteriori collegamenti tra il 18enne e quest’ultimi episodi.