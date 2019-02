Atti vandalici alle auto, carabinieri stroncano fenomeno | Molti fermi e denunce

I militari della Stazione Carabinieri di Città di Castello, dopo laboriose ed accurate indagini sono riusciti ad interrompere la serie di furti e danneggiamenti ai danni di auto parcheggiate in diverse zone della città, che andavano avanti ormai da diverso tempo.

Il fenomeno aveva assunto dimensioni preoccupanti tanto che l’allarme era stato lanciato da diverse persone recatesi sia in caserma denunciando i fatti, ma anche segnalando la loro preoccupazione sui social network. Le indagini sono andate avanti tramite continui appostamenti ma anche mediante l’utilizzo di apparecchiature tecniche e sono risultate particolarmente laboriose in quanto i reati si sono perpetrati “a macchia di leopardo” in diverse zone del centro storico e dell’immediata periferia.

I carabinieri, però, sono riusciti a fermare e denunciare diverse persone, non collegate tra loro, le quali, in tempi e luoghi diversi, si sono rese responsabili di numerosi “colpi” ai danni delle auto parcheggiate. In particolare, sono stati scoperti i reati relativi al furto di alcuni estintori dall’interno di un garage comunale, i cui autori hanno anche disperso il loro contenuto verso le vetture parcheggiate; il furto e il danneggiamento di alcuni tergicristalli di autovetture parcheggiate nel centro storico e il danneggiamento di altri autoveicoli mediante rigature sulla carrozzeria e rottura degli specchietti laterali.

