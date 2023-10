Atti vandalici al Parco Mola di Bernardo: "L'amministrazione comunale sembra trascurare il problema" - Tuttoggi.info

"L'ultimo atto in ordine di tempo è la deturpazione e il danneggiamento della panchina rossa contro la violenza sulle donne".

“Il Parco Mola di Bernardo continua a essere oggetto di atti vandalici, ma l’amministrazione comunale sembra trascurare questo problema”.

A dichiararlo, in una nota, il consigliere ternano del Movimento Cinque Stelle, Claudio Fiorelli.

“E’ rimasta ancora senza risposta l’interrogazione presentata alla giunta comunale dal Movimento 5 Stelle oltre quattro mesi fa. Come pure le ripetute e numerose sollecitazioni che arrivano da anni da parte dei cittadini per assicurare il decoro e la sicurezza del parco. Persino l’installazione di telecamere di sicurezza, promessa anche dall’attuale amministrazione, è stata annunciata ma finora mai realizzata, e tempi e modalità sono tutt’altro che chiari. Per non parlare della stessa manutenzione del parco”.

Fiorelli: “E’ fondamentale che l’amministrazione agisca tempestivamente“

“Nel frattempo, la situazione sta via via peggiorando. L’ultimo atto in ordine di tempo è la deturpazione e il danneggiamento della panchina rossa contro la violenza sulle donne, che si va ad aggiungere allo stato di degrado in cui sono ridotti i giochi per bambini e l’arredo urbano del parco. Ricordiamo che esiste un Patto di collaborazione per la cura dei parchi ‘La Mola’ ed ‘Ex Sice”, stipulato tra il Comune e il Comitato Condomini Parco La Mola. Il Comitato ha da tempo denunciato pubblicamente problemi di vario tipo come il danneggiamento dei giochi per bambini, il degrado del ‘teatro all’aperto’, la mancata manutenzione dell’area di sgambamento per cani, e ha segnalato episodi di vandalismo e disturbo della quiete pubblica”.

“E’ fondamentale che l’amministrazione agisca tempestivamente per garantire la sicurezza dei cittadini e il mantenimento di un luogo sicuro e accogliente”.