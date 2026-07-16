Asta Ternana Calcio su Gobid, attesa esito tra offerte e rilanci - Tuttoggi.info

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Asta Ternana Calcio su Gobid, attesa esito tra offerte e rilanci

Redazione

Asta Ternana Calcio su Gobid, attesa esito tra offerte e rilanci

Gio, 16/07/2026 - 11:36

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Alle 15.00 di oggi, 16 luglio, si chiuderanno le offerte relative all’asta per l’acquisizione del marchio “Ternana Calcio”. Dopo le note polemiche dei giorni passati, tra offerte, rilanci e strategie, finalmente si saprà chi avrà il diritto di utilizzare il marchio rossoverde dopo il disastroso fallimento della Ternana. In pole position c’è il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che tramite una delle sue società ha già fatto la sua offerta ed è sicuro di di aggiudicarsi il lotto in asta che ricordiamo essere costituito dal marchio registrato “Ternana Calcio” e da alcuni beni mobili costituiti principalmente da arredi.

Asta Ternana Calcio su Gobid, attesa esito tra offerte e rilanci

Al momento dunque ci sono sicuramente due offerte: quella di Bandecchi e l’altra da parte dell’associazione “La Ternana siamo noi” che aveva avviato una raccolta firme e una sorta di azionariato popolare per contendere il marchio registrato al dominus Bandecchi. Non è escluso che potrebbe spuntare un terzo outsider tra offerte e rilanci che ha già fatto crescere il prezzo massimo di partenza che era di 127mila euro.

Articolo in aggiornamento

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