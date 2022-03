Ast rinnova appalto alla Teseo, Fiom Cgil: "Risultato importante" - Tuttoggi

La Teseo ha ottenuto un nuovo appalto da Ast; "grazie ai lavoratori che hanno dimostrato costanza, determinazione e forza nella vertenza per il rinnovo".

La Teseo lavorerà ancora per Ast. La Fiom-Cgil di Terni ha rivolto un ringraziamento ai lavoratori dell’azienda informatica, “che hanno dimostrato costanza, determinazione e forza nella vertenza per il rinnovo dell’appalto”.

Appalto rinnovato fino al 30 giugno 2022

Il 1^ marzo scorso, infatti, l’Ast ha rinnovato l’appalto alla società Teseo fino al 30 giugno 2022, con le stesse condizioni applicate fino ad oggi. Scongiurato, quindi, il rischio di un orario ridotto, e del peggioramento delle condizioni salariali e contrattuali.

Fiom-Cgil: “Riteniamo importante questo primo risultato”

“Come Fiom-Cgil – hanno dichiarato i sindacati – riteniamo importante questo primo risultato, consapevoli del fatto che i cambiamenti in atto in Ast potrebbero impattare sul mondo degli appalti in modo preoccupante”.

“Siamo convinti che nella discussione del nuovo piano industriale di Ast, sia necessario porre particolare attenzione agli appalti e alle condizioni lavorative e contrattuali di tutti i lavoratori interessati”.