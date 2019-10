Ast, la Fiom Cgil porta la segretaria Francesca Re David in acciaieria

Un’intera giornata in fabbrica, per incontrare i lavoratori, ascoltare le loro preoccupazioni e confrontarsi sul futuro: giovedì 10 ottobre la segretaria generale della Fiom Cgil nazionale, Francesca Re David, sarà a Terni alle acciaierie Ast per visitare lo stabilimento di viale Brin e partecipare, nel pomeriggio, all’assemblea generale della Fiom Cgil di Terni che si terrà all’interno della fabbrica (ore 15.30).

“Abbiamo deciso di organizzare la nostra assemblea provinciale in fabbrica perché vogliamo mandare un segnale chiaro. La Fiom sta e vuole stare sempre di più in mezzo ai lavoratori – afferma Claudio Cipolla, segretario generale della Fiom Cgil di Terni – La contrattazione inclusiva è lo strumento che vogliamo mettere in campo per estendere la rappresentanza a tutte le tipologie di lavoro, a partire dal vasto mondo degli appalti, dove i diritti in questi anni sono stati compressi e spezzettati. Tutto questo – continua Cipolla – è ancora più importante in un momento particolare per Ast, al centro di un processo di riassetto della siderurgia a livello europeo nel quale il futuro di Thyssen resta incerto. Con la presenza della segretaria Re David in fabbrica – conclude Cipolla – la Fiom vuole ribadire la strategicità di Terni e delle sue produzioni e quindi richiamare alla necessità di un vero piano industriale per il rilancio di Ast”.

