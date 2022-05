Ast, esuberi vigilanza | Fiom "Non ripetere errori del passato" - Tuttoggi

Tagli al personale vigilanza in Ast, la Rsu Fiom chiarisce "Riconoscere professionalità per i lavoriatori che hanno svolto il job-posting"

La RSU FIOM- CGIL di AST, dopo lo sciopero del 2 maggio, torna a chiarire alcune aspetti legati agli esuberi dei lavoratori impiegati all’interno di Ast, rivendicando per i lavoratori che hanno svolto il Job-posting per la vigilanza il riconoscimento della selezione e che quindi svolgano tale mansione e non essere impiegati in attività di normale gestione dei reparti.

“I lavoratori della vigilanza hanno acquisito nuove competenze”

Secondo quanto riferito dal sindacato, in questi anni, tutti i lavoratori della Vigilanza di Ast hanno acquisito nuove e più ampie competenze, tese alla salvaguardia del patrimonio industriale e nell’attuale organizzazione del lavoro: “gli operatori – si legge in una nota – quotidianamente svolgono con professionalità ed impegno i turni di lavoro. Ricordiamo che l’ente vigilanza è impegnato in prima istanza nella gestione di eventuali emergenze sia interne che esterne del sito in base al rischio rilevante (SEVESO)”.