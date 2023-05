Ast Arvedi, raggiunto accordo su cassa integrazione - Tuttoggi.info

Ast Arvedi, vertice sindacati-azienda. Trovato accordo su cassa integrazione. Ripartenza impianti fissata al 9 giugno

Nella mattinata di oggi 30 maggio, le Segreterie Territoriali e la Rsu di Ast si sono incontrate con la direzione aziendale, dopo la richiesta di un esame congiunto sull’utilizzo della cassa integrazione cosi come previsto da normativa vigente. L’azienda ha confermato quanto già annunciato nell’incontro scorso riguardo le difficoltà contingenti del momento dovuta da una contrazione complessiva dei consumi e previsioni molto corte rispetto al passato confermando la proroga della cassa integrazione dal 1 giugno 2023 all’8 giugno 2023 che mercoledì scorso nelle stesse modalità era stata ritirata. La ripartenza di tutti gli impianti avverrà alle ore 6 del 9 giugno 2023.

Ast Arvedi, accordo su cassa integrazione

“L’azienda ha dichiarato che il periodo di cassa comunicato è esaustivo per l’itero mese di giugno – si legge in una nota congiunta dei sindacati – Le Segreterie Territoriali e la RSU AST hanno sottoscritto l’accordo sulla cassa integrazione prevedendo e la maturazione degli istituti delle ferie oltre i permessi orari già previsti ai quali si aggiunge -fissando il principio- che dal mese di giugno si matura il rateo della tredicesima, istituito non maturabile nell’intervento di cassa integrazione a zero ore.Le Organizzazioni Sindacali giudicano positivamente l’accordo sottoscritto che ha visto impregnate le parti in un incontro serrato, con il ripristino delle condizioni di miglior favore che erano state cancellate nel 2014″.

“Bene questo tipo di relazioni sindacali”

“In un momento di difficoltà che vede il mercato e un’azienda in grande cambiamento riteniamo che gli incontri tra Organizzazioni dei lavoratori e azienda devono avere sempre di più questo valore e con più frequenza – conclude la nota – partendo da punti di vista a volte differenti si realizzano accordi e posizioni che vanno nella direzione della costruzioni di relazioni sindacali sempre più mature e partecipative”.