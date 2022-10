Ast-Arvedi, focus su cassa integrazione e benefit - Tuttoggi

Ast, incontro tra vertici dell'azienda e Rsu su cassa integrazione : Arvedi aumenta le quote per borse di studio e buoni libri

Nella giornata di oggi, 19 ottobre, si è svolto l’incontro tra la Direzione Aziendale AST e il Coordinamento RSU, per discutere della modalità di gestione della Cassa Integrazione Ordinaria che interessa una linea dell’area a caldo e per un periodo più limitato il laminatoio a caldo e alcuni impianti dell’area a freddo, dal quale non sono emerse criticità nella gestione sinora adottata.

La richiesta di benefit welfare

Relativamente, inoltre, alla richiesta della RSU di valutare la possibilità di erogare ai dipendenti fringe benefit, anche per il pagamento delle utenze domestiche, che sono esenti da tassazione fiscale, l’Azienda ha ricordato che il Presidente Giovanni Arvedi dal 1 agosto 2022 ha riconosciuto a tutti i dipendenti l’importo di € 250 in crediti welfare esenti da tassazione fiscale e non si esclude in prospettiva di poter tornare sull’argomento.