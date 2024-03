Ast-Arvedi, c'è la convocazione al tavolo del Ministero - Tuttoggi.info

Ast-Arvedi, vertici aziendali e istituzioni convocati al ;Ministero per il piano industriale e accordo di programma. Nuove assunzioni in vista

I vertici di Ast-Arvedi e delle istituzioni regionali (non i sindacati, ndr) sono stati convocati al tavolo del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per giovedì 28 marzo: ad annunciarlo è la governatrice dell’Umbria, Donatella Tesei. La convocazione era molto attesa perché dovrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda il piano industriale e l’accordo di programma, questione sulla quale i sindacati si stanno battendo da mesi. La governatrice ha inoltre ricordato la ‘felice’ risoluzione della vertenza Tct, con l’assunzione dei 33 lavoratori che erano in cassa integrazione. Non solo. Donatella Tesei ha aggiunto: “Ast, inoltre, continua a mettere in atto una visione di sviluppo del sito industriale più importante della nostra Regione informandomi anche di ulteriori nuove assunzioni. Il 28 siamo stati convocati a Roma al ministero delle imprese e del Made in Italy per un nuovo tavolo sull’accordo di programma, tassello fondamentale, e in dirittura d’arrivo, per la crescita di Ast”.