Assunzione in Comune, le minoranze presentano interrogazione

Lo scorrimento della graduatoria

Da queste azioni seguono alcune determinazioni dirigenziali: “la n. 1567 del 21/9/2022 avente ad oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore Direttivo Servizi Relazioni Esterne (categoria D) assunzione mediante scorrimento della graduatoria”, dopo un riepilogo di tutte le precedenti Determine assunte per la copertura dei posti del concorso fino all’assunzione della candidata collocata al posto n. 6, si dà atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 378 del 29 agosto 2022 e si procede all’assunzione della persona collocata al posto n. 7 della graduatoria finale. Si rileva che è ravvisabile una correlazione immediata e diretta fra le Deliberazioni nn. 377 e 378 del 29 Agosto 2022 e la Determinazione Dirigenziale n. 1567 del 21/9/2022 che ha portato – con scorrimento della graduatoria all’assunzione della persona collocata al posto n. 7“.

I quesiti della minoranza

Quindi le domande delle minoranze: “Le ragioni politiche ed amministrative che hanno portato alla ridefinizione dell’organigramma deliberata dall’Atto di Giunta n. 377 del 29 Agosto 2022; le ragioni funzionali della modifica del profilo professionale del posto vacante di categoria D presso il Servizio Progetti Europei e Cooperazione effettuata con Atto di Giunta n. 378 in pari data; se si ravvisa la fattispecie prevista dall’art. 78 comma 2 del TUEL, visto che la persona collocata al posto n. 7 della graduatoria sopracitata è convivente more uxorio di un membro della Giunta; se si ravvisa la fattispecie di cui all’art. 91 comma 4 del TUEL; di esprimersi anche sull’opportunità politica stante la partecipazione del membro di Giunta interessato alle Delibere di Giunta sopra richiamate“.