Assisi presenta il calendario degli eventi estivi - Tuttoggi.info

Comune di Assisi e tessuto associativo insieme per un programma ricco di iniziative: la presentazione. Video e foto

Presentati gli eventi dell’estate ad Assisi, in cui città e territorio diventano straordinario palcoscenico a cielo aperto. Una stagione piena di bellezza, cultura, natura, arte, musica, aggregazione, divertimento. Comune e tessuto associativo insieme per un programma ricco di iniziative.

Da maggio a ottobre Assisi accoglierà cittadini, visitatori e turisti con oltre 200 eventi da maggio a ottobre. Si apre idealmente con il Calendimaggio e si chiude con il G7 Disabilità e inclusione che si apre ad Assisi. Tra le location, la Rocca Maggiore, sede di concerti e di un cinema all’aperto, il centro di Assisi e Santa Maria degli Angeli, ma non mancheranno eventi nelle frazioni.

“Un programma ricco di iniziative che mette insieme la grandissima e incommensurabile ricchezza del tessuto associativo”, le parole del sindaco Proietti che rivendica “la presentazione di un programma il 6 aprile, la data di maggior anticipo per gli eventi estivi e autunnali. Vorrei ricordare anche il Giro d’Italia che attraverserà il Comune e le celebrazioni per gli ottocentenari francescani”.

Il costo delle iniziative è 300.000 euro circa. Ma spunta una mancanza: non ci sarà infatti Universo Assisi, cancellato dal maltempo dell’anno scorso e che è impossibile da realizzare con risorse solo comunali.

Per l’assessore Veronica Cavallucci “è importante confermare i momenti che rappresentano capisaldi nella programmazione estiva e vorrei sottolineare la scelta ‘verde’ di non stampare una brochure ma di realizzare solo un flyer con il qr code perché il programma è in continuo aggiornamento”.

Infine l’assessore Fabrizio Leggio ha ringraziato le associazioni coinvolte “nella creazione di un programma della città che è anche frutto dello sforzo coordinato dagli uffici comunali con la cui supervisione abbiamo superato i problemi di comunicazione e di accavallamento delle iniziative. Vorrei citare tra le altre il Cinema alla Rocca in collaborazione con il cinema Esperia di Bastia al giardino degli Incanti ad agosto e settembre; ma ci saranno anche momenti in collaborazione con Libera e altre associazioni con taglio culturale e di dibattito”.

