Assisi, le celebrazioni francescane si chiudono con fiera e tombola - Tuttoggi.info

Assisi chiude la tre giorni di celebrazioni francescane con la fiera nel centro storico della città e con la tomba di beneficenza dell’Aucc.

Per tutta la giornata del 5 ottobre nel centro storico circa un centinaio di commercianti ambulanti che hanno presentato la loro merce: sparsi tra piazza del Comune, corso Mazzini, piazza Santa Chiara, Borgo Aretino, via San Gabriele dell’Addolorata e via Alessi erano presenti operatori del settore alimentare, e non alimentare, ortofrutta, artigianato, giocattoli, prodotti tipici, bigiotteria, fiori e animali domestici.

Tanti gli acquirenti, complice anche la bella giornata; la giornata si chiuderà come detto con la tradizionale tombola benefica in piazza del Comune. Nei giorni del Santo Patrono d’Italia, inoltre, non è mancato il premio Francesco Dattini, quest’anno destinato alle Pro loco della Valle d’Aosta, regione che ha offerto l’olio.

La vincitrice è stata la Pro loco Valpelline che ha presentato un video sul paese di Valpelline con la sagra della seupa, le altre Pro loco seconde classificate: Pro Loco di Arvier, Etroubles, Saint Oyen, Saint Rhemy En Bosses. Inoltre è stato realizzato un angolo di solidarietà “Per Erika” a cura delle Pro Loco di Pré-Saint-Didier e Morgex, con Fabrizia e Giuseppe Giorgetti.