Assisi apre la due giorni di celebrazioni per San Francesco Patrono d'Italia: il programma | FOTO - Tuttoggi.info

Assisi celebra oggi e domani, 3 e 4 ottobre, il Santo Patrono d’Italia, San Francesco. Due giorni di festa, alla presenza anche – domani nella Basilica assisana dedicata al Poverello – della presidente del consiglio, Giorgia Meloni, con il ministro Alessandro Giuli. Per l’occasione, pochi minuti prima dell’inizio della celebrazione in Basilica, alla presenza delle autorità, proprio su suggerimento del Ministro della Cultura Giuli, verrà inaugurata la proiezione a grandezza naturale della vela di San Matteo sulla superficie corrispondente della volta, dove non fu possibile ripristinare l’immagine con i frammenti originali, a seguito del terremoto del 1997.

Sono presenti in città anche i circa 2000 pellegrini abruzzesi e le istituzioni provenienti dalla Regione Abruzzo, che quest’anno donerà l’olio che alimenta la Lampada votiva dei Comuni d’Italia che arde sulla Tomba del Santo. Alle ore 10.00, nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco, in diretta su Rai1, si terrà la solenne celebrazione presieduta da S.E. Mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e Trivento e Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzo – Molise, con il cardinale Ángel Fernández Artime, S.D.B., legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, il vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino mons. Domenico Sorrentino e i ministri generali e provinciali delle Famiglie Francescane. Pierluigi Biondi, Sindaco de L’Aquila, accenderà la Lampada votiva dei Comuni d’Italia con l’olio offerto dall’Abruzzo. Alle 11.30, sempre in diretta Rai1, si terrà il momento dei messaggi istituzionali dalla Loggia del Sacro Convento di San Francesco, preceduti dal saluto del ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, fra Carlos Alberto Trovarelli. Dalla Loggia sarà annunciata anche la Regione che offrirà l’olio per il 2026, l’anno “speciale” perché ottocentenario del Transito in cui tra l’altro verranno esposti i resti mortali di San Francesco e in cui è già annunciata – non è chiaro per che data, ma probabilmente per il prossimo 4 – la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; come anticipato ieri, sempre nel 2026 è stato invitato anche Papa Leone, che dunque è atteso in città per le tante importanti ricorrenze.

Gli appuntamenti riprenderanno nel pomeriggio: alle ore 16, nella chiesa inferiore della Basilica, S.E. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, presiederà la preghiera dei Vespri pontificali, a cui seguirà la processione verso la chiesa superiore della Basilica, la Benedizione all’Italia dal cupolino con la Chartula di San Francesco da parte del Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e l’esecuzione del canto del Cantico delle creature da parte della Cappella Musicale della Basilica. Nella mattinata di domani, 4 ottobre, a partire dalle ore 9.00 – è stata anche programmata – dopo le tante manifestazioni di oggi – anche una manifestazione pro Palestina “pacifica e in totale silenzio”; gli attivisti esporranno le bandiere della Palestina davanti alla Basilica di San Francesco, per continuare a sensibilizzare sulla vicenda della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza e bloccata dall’esercito israeliano.



Intanto oggi a Santa Maria è stato il giorno del Transito, che si è aperto di mattina con la consegna del riconoscimento “Rosa d’Argento 2025” ad Adele Previtali, insegnante abruzzese, che ha aperto la propria casa a giovani con gravi disagi, offrendo loro famiglia, speranza e dignità. Nata a Sulmona l’8 luglio 1964, è sposata con Sergio Di Martino ed è madre di tre figlie (Simona, Teresa e Chiara). Residente a Pacentro (AQ), è un’insegnante di scuola primaria ed è responsabile per le zone del sud delle Marche, dell’Umbria e dell’Abruzzo dell’associazione Giovanni XXIII. Insieme al marito, hanno aperto la loro casa a chi non ha una famiglia. Accolgono ragazzi e ragazze che sono stati loro affidati dalla Comunità Giovanni XXIII. La loro scelta è stata in particolare quella di accogliere ragazzi disagiati e portatori di handicap, i più problematici e scartati, che la società pone ai margini. Molti di loro erano destinati a centri psichiatrici se non si fossero aperte le porte della casa famiglia di Adele e Sergio. Svolgono la loro opera sotto il segno della Provvidenza e, soprattutto, con fede. Hanno desiderato avere una cappella nella loro casa e hanno chiesto il permesso di conservare il Santissimo.

Oggi pomeriggio alle ore 15 nel Santuario della Spogliazione, in ricordo degli ultimi momenti di vita di Francesco, mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno accoglierà i vescovi e i pellegrini della regione ecclesiastica dell’Abruzzo. Alle ore 18.00 la solenne commemorazione “Nel transito di San Francesco”, presieduta da mons. Emidio Cipollone, vicepresidente della Conferenza Episcopale di Abruzzo e Molise, assistito dal cardinale Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, presenti anche il vescovo di Assisi, ministri generali e provinciali delle Famiglie Francescane. Un momento molto sentito, che prevede anche offerte di doni da parte del sindaco di Assisi, Valter Stoppini, e la presenza di autorità e pellegrini abruzzesi, che entreranno in chiesa sfilando in corteo civile con i Gonfaloni delle varie città presenti, insieme a istituzioni umbre. Alle 19.00. davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, staffetta in memoria di Papa Francesco, con l’arrivo di camminatori sulla Via di Francesco, promossa da Unpli di Umbria, Lazio e nazionale. Alle 20.30, in Piazza del Comune, nel centro storico di Assisi, la città organizza una grande festa per l’accoglienza degli ospiti dell’Abruzzo. Un momento di condivisione e convivialità, con Balestrieri, Sbandieratori, Calendimaggio di Assisi e gruppi storici e folkloristici abruzzesi.