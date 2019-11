Assemblea piena di laureati: conosciamo i nuovi consiglieri regionali

share

La laurea non serve non per essere sottosegretario di Stato, come insegnano le polemiche seguite all’incarico di Teresa Bellanova affidatole dal premier Giuseppe Conte. E non serve per essere consigliere regionale. Eppure, nell’Assemblea legislativa umbra uscita dalle urne del 27 ottobre ben 16 membri su 21 sono in possesso di una laurea.

Scienze politiche ed Economia vanno per la maggiore, ma ci sono anche percorsi di studio che apparentemente poco hanno a che vedere con la politica. Come del resto quelli professionali.

Conosciamo allora i nuovi rappresentanti degli umbri, attraverso le loro biografie: titolo di studio, professione, famiglia.

La governatrice Donatella Tesei è a Foligno nel 1958. Sposata con due figli, avvocato, sindaco del Comune di Montefalco dal 2009 al 2019. Eletta senatrice nel 2018, è presidente della Commissione Difesa del Senato, da cui dovrà dimettersi. Gli umbri saranno quindi chiamati ancora alle urne per eleggere il proprio rappresentante in Senato per la provincia di Terni, lo Spoletino, la Valnerina e il Folignate.

Vincenzo Bianconi, candidato presidente per il Patti civico, è nato a Norcia nel 1972, sposato con due figli. Laurea in Economia e tecnica del Turismo, imprenditore nel settore alberghiero.

Lega

Valerio Mancini, 54 anni, sposato, ha una figlia di 16 anni, da 30 anni dipendente in una nota azienda dell’Alta Valle del Tevere operante nel settore casa. Già consigliere comunale di Città di Castello dal 2011 dal 2019, consigliere regionale uscente e capogruppo della Lega in Consiglio regionale, vicepresidente dell’Assemblea legislativa regionale e presidente della Lega Umbria.

Valeria Alessandrini, 44 anni, sposata e madre di Alessandro, ha una laurea magistrale in Conservazione dei beni culturali e ambientali, professoressa di lingua e letteratura italiana presso la scuola secondaria di secondo Ipsia “Sandro Pertini” di Terni. Iscritta Lega dal 2018, eletta nello stesso anno consigliere comunale e nominata assessore con deleghe scuola, università, ricerca, gemellaggi e cooperazione internazionale.

Daniele Carissimi, 46 anni, sposato, quattro figli, avvocato esperto in diritto ambientale. Esercita nel libero foro nonché come consulente, formatore, convegnista, nelle discipline ambientali. È fondatore e direttore responsabile della rivista Ambiente legale. E’ componente della Commissione ministeriale recepimento Direttiva Europea sull’economia circolare e

Rifiuti.

Paola Fioroni, 46 anni, due figli, Cavaliere al merito della Repubblica italiana. Laureata in Scienze Politiche, imprenditrice, ex consigliere nazionale della Croce Rossa Italiana, rappresentante italiana nel progetto della Commissione Europea “EU Protects”, fondatrice e presidente dell’associazione culturale “Umbria: we care”.

Daniele Nicchi, 55 anni, nato a Gubbio e residente ad Attigliano. Sindaco di Attigliano dal 2007 al terzo mandato, già assessore e vicesindaco dal 1997. Dipendente di Autostrade per l’Italia, società nella quale ricopre incarico sindacale di Segretario RSA UGL. Dal 2000 dirigente nazionale della Ugl Trasporti. Laureato presso la Facoltà Scienze politiche dell’Università della Tuscia.

Stefano Pastorelli, 49 anni, nato a Foligno, residente ad Assisi, sposato e padre di 4 figli. Già consigliere comunale di Assisi, presidente della commissione Toponomastica e consigliere Comunità Montana del Subasio.

Francesca Peppucci, 26 anni di Todi, laureata in Economia Aziendale. Capogruppo in consiglio comunale a Todi. Vicina al mondo associativo e alle persone con disabilità, collabora con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Punta ad una politica che metta al centro le persone svantaggiate, i giovani, e che assicuri trasparenza e merito.

Eugenio Rondini, 42 anni, vive al Trasimeno. Dal 2003 al 2018 ha portato avanti l’incarico di assessore e vicesindaco nel Comune di Passignano sul Trasimeno. Amministratore con 15 anni di esperienza sul campo durante i quali si è articolata la sua formazione politica a contatto con il territorio, le sue problematiche e peculiarità.

Fratelli d’Italia

Marco Squarta, 40 anni, avvocato e dipendente di una società di servizi. Nel 2006 ha fatto parte del Co.Re.Com. dell’Umbria. Consigliere regionale dal 2015 al 2019, capogruppo FdI all’Assemblea legislativa, ha presieduto il Comitato di valutazione e controllo sull’Amministrazione regionale.

Eleonora Pace, 39 anni, laureata in Lingue e letterature straniere. Responsabile amministrativa studio medico-dentistico. Consigliere comunale a Narni dal 2017.

Forza Italia

Roberto Morroni, nato a Gualdo Tadino, 56 anni, laureato in Scienze Politiche, consulente finanziario. Dal 2009 al 2013 è stato sindaco del Comune di Gualdo Tadino, a capo di una coalizione di centro-destra. Nel mandato successivo, dal 2014, è stato capogruppo di Forza Italia. Consigliere regionale da aprile 2018.

Tesei Presidente

Paola Agabiti Urbani, nata a Terni, 45 anni, sposata, ha una figlia. Laureata in Scienze politiche, segue gli affari legali e amministrativi dell’azienda famiglia. Sindaco del Comune di Scheggino dal 2014, riconfermata nel 2019, membro del Consiglio Direttivo del G.A.L. Valle Umbra e Sibillini.

Bianconi per l’Umbria

Andrea Fora, nato a Perugia nel 1973, sposato con due figli, laurea in Scienze della formazione, consulente su start up d’impresa e innovazione sociale, già presidente di Confcooperative umbria.

Partito democratico

Tommaso Bori, 33 anni, cresciuto nelle associazioni studentesche è il più giovane eletto in Consiglio regionale. Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzando in Igiene e medicina preventiva. Fa parte dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico. È tra i fondatori del Coordinamento Giovani dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Simona Meloni, 45 anni, laureata in lettere e filosofia, 2 anni di metodo strategico ad Economia e Commercio. Lavora in Perugina Nestlé da circa 20 anni di cui 14 anni Project Manager per la divisione dolciari ed ora in una posizione Internazionale. Vicesindaco del Comune di Piegaro e consigliere dell’Unione dei Comuni del Trasimeno.

Fabio Paparelli, 57 anni, laureato in Scienze politiche e docente in discipline giuridiche ed economiche. Da dicembre del 2000 è stato assessore alla Provincia di Terni e dal maggio 2013 alla fine della IX legislatura ha ricoperto l’incarico di assessore regionale al commercio, urbanistica, riforme e sport. Nella X Legislatura è stato assessore, vicepresidente e presidente della Giunta.

Donatella Porzi, 53 anni, sposata, madre di due figli, diplomata all’Isef di Perugia, insegnante. Nel 2007 viene eletta membro della Costituente del Partito Democratico e dal 2007 membro dell’assemblea Provinciale e Regionale del Pd. Consigliere regionale e presidente dell’Assemblea legislativa dal 2015 al 2019.

Michele Bettarelli, 42 anni, sposato, padre di una bambina di 5 anni. Nato a Città di Castello, laureato in Scienze Ambientali a Bologna, master in Contabilità Ambientale e consulente in materia di ambiente e territorio. Consigliere comunale, Presidente della Commissione affari istituzionali e vicesindaco dal 2011.

Movimento 5 stelle

Thomas De Luca, 31 anni, imprenditore agricolo, diplomato in grafica e tecnica pubblicitaria. Consigliere comunale a Terni dal 2014.

share

Stampa