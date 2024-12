Assalto a sportello atm, arrestato uno dei ladri | Il furto sventato da un cittadino - Tuttoggi.info

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne, di origini romene, ritenuto responsabile dei reati di tentato furto aggravato in concorso su uno sportello atm di un Ufficio Postale del luogo e porto illegale di esplosivo, utilizzato per far saltare in aria il bancomat. Il presunto ladro è risultato destinatario anche di due mandati di arresto europeo emessi dalle Autorità romene e francesi per reati analoghi, consumati dal 2019 al 2023 in Romania e Francia, provvedimenti per i quali seguirà l’attuazione delle relative formalità di rito.

I fatti sono avvenuti nel cuore della scorsa notte, tra venerdì e sabato: come noto intorno alle 4 due persone hanno tentato di forzare l’apparecchio automatico dell’Ufficio Postale mediante esplosivo. A far sventare il colpo un cittadino che, nelle vicinanze, resosi conto di quanto stesse per avvenire ha segnalato i ladri – datisi alla fuga – al 112. I militari, prontamente intervenuti, hanno rintracciato poco distante uno dei due o più responsabili del tentato assalto allo sportello atm, rimasto ferito: l’uomo è stato soccorso da personale del servizio 118 e trasportato al locale ospedale, ove è tuttora ricoverato, non in pericolo di vita, e piantonato dai Carabinieri. Il successivo sopralluogo ha permesso di trovare elementi indiziari finalizzati all’esatta ricostruzione della dinamica, oltre che potenzialmente utili all’identificazione dei complici, nell’ambito delle immediate indagini avviate e coordinate dalla Procura della Repubblica di Spoleto.