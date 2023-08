Assalto al bancomat di Collestrada, ignoti fanno saltare lo sportello delle Poste - Tuttoggi.info

Il colpo è andato a vuoto, indagini in corso.

Assalto al bancomat di Poste Italiane, nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto a Collestrada, indagini in corso sul tentato furto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Perugia, allertati dalle telefonate su un boato nella notte all’interno del centro commerciale di Collestrada. I militari hanno accertato che ignoti avevano tentato di far saltare, dall’interno, l’ATM della filiale di poste italiane. Gli autori del tentato furto non sono riusciti a portare a termine il colpo, ma l’esplosione ha provocato il danneggiamento della vetrata della piccola filiale e dei mobili all’interno. Sul posto anche personale del Nucleo Investigativo del Provinciale di Perugia per i rilievi del caso