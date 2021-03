Asili riaperti, ma metà bambini restano a casa

Alcuni genitori temono il rischio Covid, altri attendono anche il servizio pomeridiano

Primo giorno di asili riaperti a Perugia (anche le materne, come da ordinanza della Regione Umbria per le zona a non alta incidenza Covid), ma a Perugia quasi metà bambini restano a casa.

Circa il 40 per cento dei bambini non è stato infatti accompagnato all’asilo dai genitori. Evidentemente c’è ancora un’alta percentuale di perugini che teme i contagi Covid, nonostante il costante calo del numero dei positivi in città (747 secondo l’aggiornamento della protezione civile).

All’annuncio della riapertura dei servizi per l’infanzia, del resto, i commenti dei perugini non erano stati unanimi. Con alcuni che ritenevano la riapertura prematura ed altri che lamentavano ancora la scelta della Regione di tenere a casa anche gli studenti delle scuole primarie.

Operativamente sulla scelta fatta da alcuni genitori può anche aver influito la decisione del Comune di Perugia, in questa prima settimana, di attivare i servizi per l’infanzia soltanto nella mattinata. Costringendo comunque alcuni genitori che lavorano anche il pomeriggio a doversi organizzare diversamente.