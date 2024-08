Ascensore cascata, Ferranti "FI c'è. Bandecchi non si presentò all'incontro" - Tuttoggi.info

Dopo l’annuncio dell’assessore Enrico Melasecche a Tuttoggi.info sul tavolo che darà il via all’iter per la realizzazione dell’ascensore alla Cascata delle Marmore, anche il capogruppo di Forza Italia, Francesco Maria Ferranti, ha dato il sostegno personale e del partito che rappresenta alla positiva riuscita del vertice del prossimo settembre. Ovviamente, qualora l’occasione di realizzare un’infrastruttura simile, tutti ricorderemo i nomi e le eventuali responsabilità di coloro che si sono tirarti indietro. Ferranti, così come aveva fatto l’ex assessore Nichinonni (passato poi a Forza Italia), ricorda come: “Questa progettualità poteva già essere programmata 1 anno fa, ma sfumò poiché il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, non si presentò all‘incontro tra le istituzioni coinvolte ovvero Fondazione Carit e Regione”. Queste accuse avevano già scatenato la rabbia di Bandecchi che, sicuramente, non resterà in silenzio di fronte al ripetersi della ‘lesa maestà’.

Ascensore cascata, Ferranti “Grave assenza del Comune”

“Come ho più volte sottolineato in consiglio comunale fu in assenza particolarmente grave, che dimostra una totale assenza di visione e progettualità, specialmente tenendo conto che grazie al rilancio gestionale e alla promozione del sito cascata delle Marmore, operati dalla passata amministrazione comunale di centro destra in sinergia e con il supporto della regione dell‘Umbria, proprio la cascata arrivò ad essere il primo sito turistico paesaggistico per numero di visitatori. E’ pletorico – continua Ferranti – sottolineare come proprio il turismo e gli eventi possono rappresentare un vettore di importante crescita per l’economia di un territorio che ne ha bisogno e che dovrebbe lavorare a progetti congiunti anche con altre amministrazioni comunali sia sulla Valnerina sia sulla vecchia Flaminia pensando anche a Spoleto e al suo Festival dei 2 mondi”.

Ferranti “Bandecchi con risultati da pallottoliere”

“Come capogruppo di Forza Italia a Terni – conclude – sarò a sostenere l’esigenza di partecipare attivamente a questa iniziativa dell‘assessore Melasecche affinché quest‘opera di potenziamento della cascata prenda forma: un’ennesima ritrosia delle giunta Bandecchi sarebbe inaccettabile, è inoltre tempo che chi eletto dai cittadini pensi ad amministrare Terni e non a fare campagne elettorali in giro per l‘Italia comprese le isole, con risultati peraltro da pallottoliere”.