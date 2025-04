Intesa Sanpaolo, il design chiave del successo del Made in Italy - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Il design rappresenta una competenza chiave per il Made in Italy, a servizio di un ampio spettro di attività. Oltre agli elevati investimenti interni alle imprese, l’Italia è il primo Paese europeo per le attività di design specializzato: 6,3 miliardi di fatturato, con poco meno di 70 mila addetti, quasi il 20% del totale europeo. E’ quanto emerso in occasione dell’appuntamento annuale di Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile di Milano. Il Gruppo, partner istituzionale della manifestazione internazionale per il nono anno consecutivo, contribuisce alla crescita sostenibile delle imprese della filiera e alla promozione del Made in Italy a livello internazionale.

