Arvedi Ast, Menecali AD e Caldonazzo vicepresidente - Tuttoggi

Menecali e Gigli

“Ringrazio il Presidente Arvedi per la fiducia e la responsabilità affidatami in una fase che richiede scelte determinanti per la futura configurazione aziendale” – ha dichiarato l’Ing. Menecali – “E’ un onore per me guidare questa fabbrica, che ha fatto la storia della nostra città e della siderurgia. Sapremo fare squadra per renderla un’azienda sempre più all’avanguardia, competitiva e sostenibile”. “Ringrazio il Cavalier Arvedi per l’incarico – afferma l’Ing. Gigli – torno in una fabbrica che mi ha visto crescere come professionista, in un momento ricco di sfide al quale mi dedicherò con passione e impegno”.