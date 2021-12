Arrivano i parcheggi “rosa”: come funzionano

Permesso riservato alle donne in gravidanza o alle neo mamme ampliato fino all’età di due anni del bambino

Arrivano anche a Perugia i parcheggi “rosa”, riservati alle donne in gravidanza o alle neo mamme ampliato fino all’età di due anni del bambino. Il via libera alla proposta dei consiglieri comunali Riccardo

Mencaglia (Fratelli d’Italia) e Roberta Ricci (Lega) è arrivato all’unanimità dal Consiglio comunale.

Dove saranno i parcheggi rosa

I parcheggi delimitati dal colore rosa dovranno essere individuati in corrispondenza delle aree di sosta pubbliche già esistenti in prossimità di presìdi ospedalieri e sanitari, farmacie, uffici pubblici, scuole dell’infanzia, nelle immediate vicinanze delle entrate e delle uscite pedonali nei parcheggi coperti, in zone con una migliore illuminazione o in prossimità delle fermate degli autobus.

Come funzioneranno

Il Consiglio comunale ha anche approvato l’ampliamento della fruibilità

degli spazi di sosta e l’innalzamento della validità del permesso rosa

dagli attuali sei mesi ai due anni del bambino.

Questo permesso consente anche la sosta illimitata negli stalli a disco orario, il transito e la sosta gratuita nelle aree Ztl.

Ricci soddisfatta: tematica trasversale

“Sono molto soddisfatta dell’approvazione all’unanimità – commenta il

consigliere comunale della Lega, Roberta Ricci – a riprova del fatto che la

tematica è trasversale. L’opportunità di presentare questo ordine del

giorno è legato alla recente modifica del codice della strada che

consente l’emissione di sanzioni a coloro che sostano negli spazi rosa

se non autorizzati”.

L’ordine del giorno approvato prevede inoltre l’avvio di una campagna di

informazione rivolta alla cittadinanza e la sensibilizzazione con le

strutture commerciali private per creare o incrementare il numero dei

parcheggi riservati alle donne in gravidanza e ai neo genitori,

nell’ambito di un progetto più ampio di città a misura di famiglia.