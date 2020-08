Arrivano altri 25 migranti a Gualdo Cattaneo | “Tutti negativi al Covid-19”

A Gualdo Cattaneo arrivano domani (lunedì) altri 25 migranti. La comunicazione è stata data dalla Prefettura al sindaco di Gualdo Cattaneo. I migranti, secondo quanto comunicato dalla Prefettura, arriveranno lunedì pomeriggio nella struttura di accoglienza “Il rotolone”.

Ancora migranti a Gualdo Cattaneo, dunque, dopo che esattamente un mese fa in 23 erano scappati. E solo alcuni di loro,otto, sono stati ritrovati.

La nota del sindaco Valentini

“La Prefettura di Perugia – ha scritto il sindaco Valentini – questa volta ci ha informati che verranno ridistribuiti 25 migranti provenienti dall’area subsahariana e verranno riallocati presso la struttura “Il Rotolone” riaperto dalla Prefettura dopo le note vicende del 16 luglio“.

La volta precedente, infatti, il sindaco non era stato neanche informato.

Precauzione anti Covid-19

“A specifica richiesta del sindaco, in merito allo stato di salute dei migranti – informa ancora Valentini – sono state date tutte le informazioni a riguardo e gli stessi risultano negativi al tampone rinofaringeo, unico certificato dall’Oms. Dd al loro arrivo verranno controllati nuovamente dall’Usl2 di competenza e rimarranno in quarantena per 14 giorni così come previsto da protocollo sanitario in tema Cociv-19. La sorveglianza verrà espletata secondo i disciplinari della Prefettura e dal gestore della struttura, così come previsto dal bando di gara. Le operazioni di trasferimento saranno completate nel tardo pomeriggio di domani“.

I commenti dei residenti

Molto duri i commenti di alcuni residenti sui social all’annuncio del sindaco. Una scelta, quella del Governo, che in molti non comprendono e non condividono.

La senatrice Modena attacca il Governo

La senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena membro della commissione Giustizia, esprime indignazione: “Dove sono – chiede Modena – i 23 migranti scappati il 16 luglio e che misure sono state predisposte per evitare nuove fughe? E soprattutto – continua Modena – perché si continua a utilizzare Gualdo Cattaneo, già abbastanza provato per la zona rossa di Pozzo? La situazione degli sbarchi nel nostro Paese è disastrosa e ancora oggi si sono registrati tre sbarchi con 117 migranti e quattro approdi, durante la notte c’e’ stato anche l’approdo, in un unico barcone, di 90 persone. Chiunque si è reso conto che il malessere e la rabbia dei cittadini diventano sempre più incontrollabili quando si vede lo Stato disperdere soldi e energie per una partita che doveva essere bella e chiusa. Lo scorso anno erano poco più di 4000 gli sbarchi, questo anno abbiamo già superato i 15.000. Non si capisce nulla dei rapporti con la Tunisia. Il Governo ci spieghi – conclude la senatrice di Forza Italia – cosa sta facendo, perché questa situazione già fuori controllo non reggerà e insieme al disastro economico porterà ad un autunno esplosivo“.