Gualdo Cattaneo, 25 migranti da Agrigento. Valentini: "Informati con mail"

Venticinque migranti, direttamente da Agrigento, sono approdati in mattinata a Gualdo Cattaneo, nell’ambito delle ricollocazioni effettuate a livello nazionale. “Ho già manifestato i miei dubbi e le mie perplessità al Ministero dell’Interno e a tutti gli organi che sovrintendono questi processi, a partire dalla Prefettura chiamata a far rispettare la legge nazionale – dice il sindaco Enrico Valentini interpellato telefonicamente da TuttOggi – perché è doveroso che il livello locale, più a contatto con i cittadini, sia coinvolto e non informato per conoscenza come questa volta“.

Allarme Covid

Valentini esprime qualche malumore: “Siamo sempre dalla parte della gente – spiega – e questa volta è mancata informazione. I processi si costruiscono insieme. Un maggiore coinvolgimento avrebbe permesso di costruire progetti di reinserimento anche con i Servizi sociali. Il sindaco è come un padre di famiglia e se non sei a conoscenza dei tuoi figli non riesci ad aiutarli“. E poi c’è il problema Covid: “Non sappiamo i nomi, non sappiamo le generalità, non sappiamo se sono stati sottoposti a controlli. E lo dico con la massima disponibilità e apertura: con il lavoro di squadra e il coinvolgimento di tutti gli enti, il messaggio sarebbe stato veicolato nel modo migliore“.

“Il problema è ovviamente la legge nazionale, che non permette ai sindaci di intervenire, se non con scontri che non servono. Io vorrei delle garanzie e, senza gridare, vorrei dire che escludere l’ente locale che rappresento è stato sbagliato“.

La lega

“Tamponi? Test sierologici? Quarantena? – dice il responsabile Lega Quattro Borghi, Alessandro Becchetti – Quale di queste misure anti

contagio sono state messe in pratica? Sono le domande che si pongono i

gualdesi e alle quali è opportuno dare delle risposte. A tal proposito

chiederemo al sindaco Valentini di avviare tutti i controlli necessari a

tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, facendosi portavoce

presso il Prefetto delle preoccupazioni del territorio“.