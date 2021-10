Arriva la Mostra del Tartufo, mercato settimanale si trasferisce per due giorni - Tuttoggi

Il centro storico è pronto ad accogliere le strutture dell'evento enogastronomico, i banchi del mercato si spostano al parcheggio Ferri giovedì 28 e sabato 30 ottobre

Il mercato settimanale di Città di Castello si terrà a piazzale Ferri sia giovedì 28 che sabato 30 ottobre, per la concomitanza con la 41^ Mostra Mercato del Tartufo Bianco, in programma nel centro storico tifernate proprio da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre.

L’allestimento delle strutture e lo svolgimento dell’evento enogastronomico renderanno infatti necessaria la disponibilità di piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, che saranno riservate agli espositori e al pubblico. Nelle prime due sarà infatti istituito il divieto di transito e sosta veicolari già da oggi, lunedì 25 ottobre, e fino a martedì 2 novembre.

Domani (martedì 26 ottobre) e martedì 2 novembre, transito e sosta saranno inoltre vietati nell’area di piazza Gabriotti, di fronte ai giardini del Cassero.

Gli ambulanti del mercato settimanale si sistemeranno nelle zone di sosta poste sul lato sinistro e sul lato destro dell’ingresso del parco comunale Alexander Langer. Per consentire l’allestimento dei banchi saranno vietati transito e sosta sulle aree di piazzale Ferri selezionate per l’appuntamento dalle ore 6 alle 14 di giovedì 28 e sabato 30 ottobre. Nella stessa fascia oraria sarà inoltre vietata la fermata dei veicoli a motore su entrambi i lati del tratto di strada che collega il parcheggio all’area attrezzata per la sosta dei camper. E’ quanto dispongono due ordinanze del comando della Polizia Municipale.