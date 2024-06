Arriva la 'Settimana del Nuoto', attesi oltre 1600 atleti alla piscina comunale - Tuttoggi.info

A Città di Castello due weekend con il XXXVII Meeting Internazionale Masters "Italo Galluzzi" (8-9 giugno) e il XXVII Meeting Nazionale di Nuoto "Tifernum Tiberinum" (14-15-16 giugno)

Città di Castello pronta a vivere una “Settimana del Nuoto” da record, nel segno di grandi numeri e tentativi di primato in vasca.

L’8 e 9 giugno si terrà il XXXVII Meeting Internazionale Masters Italo Galluzzi, organizzato dai Nuotatori Tifernati Polisport, che avrà circa 530 iscritti di 70 società del Centro Italia, mentre il il 14, 15 e 16 giugno via al XXVII Meeting Nazionale di Nuoto Tifernum Tiberinum, organizzato dal CNAT’99, con circa 1.100 iscritti di 35 società da tutta la Penisola.

Tra gli oltre 1.600 atleti complessivi, in vasca si incontreranno nuotatori dagli 8 ai 90 anni, 100 in più dell’anno scorso, e circa 3.000 persone in tutto considerando gli accompagnatori. I due eventi clou della stagione natatoria tifernate lanceranno idealmente la volata al progetto di riqualificazione della piscina comunale, che dopo oltre 40 anni sarà profondamente rinnovata con un investimento di 1 milione 315.000 euro, finanziato dalla Regione e cofinanziato dal Comune (per 315.000 euro).

Le stagioni del nuoto vissute nell’impianto saranno poi sottolineate dal ricordo di tre figure simbolo di questo sport, Francesco Damiani, allenatore del Centro Nuoto Bastia improvvisamente venuto a mancare circa un mese fa, a cui sarà dedicato un Memorial nel 1.500 stile libero master, Antonio Giambi, a cui sarà dedicato il premio “Lello d’Oro” nei 50 stile libero master, e Giuseppe Migliorati, che sarà ricordato nello “staffettone dell’amicizia”, fuori gara a termine del Meeting Galluzzi. A incarnare il futuro del nuoto a Città di Castello e nel panorama italiano sarà poi la stella di Sofia Napoli, la 14enne tifernate del CNAT’99 campionessa italiana nei 400 e negli 800 stile libero nel 2023, che nella stagione in corso ha ottenuto ben 6 podi in gare nazionali a cui ha partecipato.

Durante la “Settimana del Nuoto” ci saranno poi tre tentativi di record nazionale al Meeting Galluzzi: quelli preannunciati dal Centro Nuoto Bastia nei 4×200 stile libero maschile (categoria M200), dalla Roma Nuoto Master nei 4×200 stile libero femminile (categoria M200) e dalla Polisportiva Garden Rimini nella 4×100 mista maschile (categoria M320).

Durante la conferenza stampa di presentazione dei Meeting Galluzzi e Tifernum Tiberinum, avvenuta ieri (3 giugno) proprio presso la piscina tifernate, il presidente del comitato Coni Umbria Domenico Ignozza ha evidenziato che “per una settimana Città di Castello sarà al centro dell’attenzione nazionale, grazie ai giovani e ai nuotatori più esperti provenienti da tutta Italia“. I presidenti dei Nuotatori Tifernati Valentino Cerrotti e del CNAT’99 Federico Cavargini hanno infine rimarcato come l’impegno dei rispettivi sodalizi “si divida sempre tra sociale e agonistico, per far sì che i meeting e tutta la ‘Settimana del nuoto’ restino un punto di riferimento e un esempio nel panorama natatorio italiano. Questi eventi testimoniano non solo l’amore che abbiamo per questo sport ma anche l’attaccamento alla nostra città”