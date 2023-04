Sofia Napoli d’oro negli 800 stile libero, dopo 30 anni una tifernate campionessa italiana di nuoto

Sofia succede così nella storia del nuoto tifernate alla concittadina Claudia Masciarri, che si era laureata campionessa italiana nei 100 metri stile libero nel marzo 1993 a Desenzano del Garda, dove aveva vinto anche la medaglia d’argento nei 200 metri stile libero sotto la guida dell’allenatore Roberto Rossi. La vittoria del titolo nazionale spalancò a Claudia le porte della nazionale italiana, nella quale venne convocata insieme a Massimiliano Rosolino ed Emiliano Brembilla, e di una carriera fatta di 72 primati regionali e assoluti.

Nell’augurare a Sofia le stesse soddisfazioni sportive e nuovi successi in acqua, l’amministrazione comunale sottolinea i meriti del CNAT’99 che, “oltre a vantare un’atleta campionessa nazionale, è riuscito portare tra i migliori 40 atleti italiani di ogni categoria in gara ai Criteria di Riccione ben 5 rappresentanti, il gruppo più numeroso degli ultimi anni, a testimonianza della qualità del lavoro svolto nella piscina comunale di Città di Castello“. Fino a mercoledì 5 aprile saranno in gara, infatti, anche Giacomo Cavargini, Serena Fiorucci, Sergio Gramma e Dino Gutanu, ai quali l’amministrazione comunale rivolge i migliori auspici per gli impegni sportivi ai quali saranno chiamati.