Arriva la Befana a Marsciano, ecco gli appuntamenti - Tuttoggi

Come da tradizione la Befana non può che arrivare nel giorno dell’Epifania. All’appuntamento non mancherà il Comune di Marsciano che vedrà l’arrivo della vecchietta sulla scopa volante. La discesa in collaborazione con i Vigili del fuoco di Perugia è previsto per lunedì 6 gennaio in piazza della Vittoria a Marsciano a partire dalle ore 17.30.

Dopo l’atteso arrivo, si festeggerà con il lancio di 100 palloncini colorati e luminosi. A partire dalle 18.30

E “Aspettando la Befana” appuntamento domenica 5 gennaio al Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte a partire dalle ore 16.00; un laboratorio rivolto a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni e alle loro famiglie.

Durante l’incontro si prepareremo sorprese per salutare la befana

L’ingresso al museo è gratuito per bambini e accompagnatori. I posti sono limitati, pertanto il consiglio è quello di prenotare mandando una mail a marsciano@sistemamuseo.it o telefonando allo 075 8741152 (venerdì-sabato-domenica 10:30-13:00/15:30-18:00).