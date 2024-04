Arriva il Giro d’Italia: traffico vietato, chiuse scuole, università e cimiteri

Il percorso della cronometro da Foligno dove il 10 maggio sarà vietato il transito dalle 8 alle 17.30

Arriva a Perugia il Giro d’Italia con la cronometro Foligno – Perugia del 10 maggio. E per l’occasione il traffico sarà interdetto nelle strade interessate dalla corsa, chiuse le scuole e le università.

Il percorso della cronometro è il seguente: Foligno, Spello, Bastia, Santa Maria degli Angeli, si entro quindi nel territorio comunale di Perugia da Collestrada,- Strada Ospedalone San Francesco prosegue per Via della Valtiera – Sottopasso ss75 via della Valtiera, Ponte vecchio (Ponte San Giovanni), sottopasso ferrovia Strada Tiberina Nord, Ponte Valleceppi, Via dei Narcisi/Casaglia – Strada Perugia – Ponte Valleceppi (Cimitero Monterone), Via Enrico dal Pozzo (contromano)- Via XIV Settembre (contromano) – Corso Cavour (pedonale) – viale Indipendenza – Piazza Italia (contromano) – Corso Vannucci con arrivo in Piazza IV Novembre.

Il percorso sarà chiuso al traffico automobilistico dalle ore 8.00 alle ore 17.30 e per limitare al massimo alcuni spostamenti si comunica che verranno adottati provvedimenti per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (comprese quelle d’infanzia pubbliche e private), delle Università e delle scuole paritarie, delle segreterie al servizio delle scuole,

I mezzi pubblici che insistono sul percorso subiranno delle modifiche. Non sarà possibile procedere con i servizi funebri nei cimiteri di Perugia (compreso Monterone), Ponte San Giovanni e Collestrada (che resteranno chiusi).

Il Comitato di tappa suggerisce per la giornata del 10 maggio, sono: