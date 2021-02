Arriva agli Stazzi con l'auto e si filma mentre rovina i prati: sanzionato - Tuttoggi

A operare i carabinieri forestali della stazione di Assisi, che hanno anche intensificato i controlli

Giro di vite sui furbetti del Monte Subasio che arrivano agli Stazzi in auto e rovinano i prati. I carabinieri della Stazione Forestale di Assisi hanno individuato e sanzionato una persona che, incurante dei divieti previsti dalla legislazione vigente aveva realizzato e pubblicato un filmato dove era documentato il transito con la propria autovettura sui prati adiacenti gli Stazzi sul Monte Subasio di Assisi.

Nel filmato – fanno sapere i militari – la macchina si “esibiva” compiendo cerchi concentrici e rovinando visibilmente il prato e lasciando vistose tracce di pneumatici. Gli Stazzi, località nota in tutta l’Umbria, nella buona stagione sono frequentati dagli amanti della montagna provenienti da diversi comuni della sottostante vallata.

L’autore del gesto ha ammesso le proprie responsabilità e per tale illecito è stato sanzionato. “Episodi di transito fuoristrada in questa località non sono nuovi – concludono i carabinieri forestali – ma è importante segnalare tempestivamente gli automobilisti responsabili di tali comportamenti poco rispettosi dell’ambiente considerata anche la valenza naturalistica del territorio. Sono state pertanto intensificate le azioni di controllo a cura del Reparto competente“.