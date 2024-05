Arrestato per violenza sessuale su bambine, parla la difesa

Il 46enne arrestato sabato scorso è difeso dagli avvocati Giovanni Picuti e Angelo Piccotti: "Ipotesi investigativa da vagliare".

L’episodio dell’arresto per violenza sessuale aggravata ai danni di due minori ha suscitato particolare scalpore per la gravità dell’episodio e per il luogo in cui è avvenuto, un negozio frequentatissimo anche dalle famiglie. L’uomo arrestato, un 46enne del folignate, è in carcere. A seguito della convalida dell’arresto, il GIP del Tribunale di Spoleto, ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

“Carattere probabilistico delle responsabilità”

L’uomo indagato è difeso dagli avvocati Giovanni Picuti e Angelo Piccotti. “L’ipotesi investigativa, comunque provvisoria – dicono i due legali – dovrà essere attentamente vagliata al netto del clamore che questa ha sollevato dopo la sua divulgazione. Pur nel rispetto delle esigenze legittimanti l’informazione evidenziamo il carattere ancora probabilistico – e comunque non accertato – delle responsabilità e della stessa esistenza dell’ipotesi di reato. Le esigenze di riserbo e rispetto della presunzione di non colpevolezza ci impongono di evitare descrizioni inutilmente analitiche dei fatti provvisoriamente contestati. Non ultimo quello relativo alla valutazione neurologica e cognitiva del nostro assistito“.

La linea difensiva

Dalle dichiarazioni degli avvocati Picuti e Piccotti emerge quale potrebbe essere la linea difensiva di fronte ai fatti che si sono verificati nella serata di sabato scorso, quando il punto vendita era quasi in chiusura.