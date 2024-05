Palpeggia bambine in un negozio, 46enne arrestato

L'uomo dovrà rispondere del reato di violenza sessuale aggravato ai danni di due bambine di 8 e 5 anni. Il tutto è avvenuto in un negozio.

Palpeggia minorenni in un negozio. I Carabinieri della Compagnia di Foligno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 46enne del luogo per l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata.

La seconda vittima: una bambina di 5 anni

L’uomo, mentre si trovava all’interno di una attività commerciale folignate, si è avvicinato ad una bimba di 5 anni intenta a guardare degli articoli su uno scaffale, palpeggiandola.

Il primo episodio ai danni di una bambina di 8 anni

I genitori, accortosi dell’accaduto, con l’ausilio del personale del negozio contattavano i Carabinieri al 112; i militari, prontamente giunti cercavano di ricostruire immediatamente i fatti. Accertavano così che, oltre a quanto riferito loro dalla coppia, analoga condotta era stata tenuta poco prima dal molestatore anche nei confronti di un’altra bambina di 8 anni, oggetto anch’essa di attenzioni da parte dello stesso, come riferito nell’immediato da un altro genitore presente nel negozio.

Al termine degli accertamenti il 46enne è stato tratto in arresto nella flagranza di reato per l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata e di concerto con l’Autorità Giudiziaria spoletina, associato alla Casa Circondariale di Perugia Capanne in attesa del rito direttissimo.

A seguito della convalida dell’arresto, il GIP del Tribunale di Spoleto, ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.