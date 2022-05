Arredo Urbano a Foligno, nuovi cestini e rastrelliere portabici in centro - Tuttoggi

In questa prima fase il progetto interessa corso Cavour; largo Carducci; piazza della Repubblica; via Gramsci; piazza San Domenico; via Mazzini; piazza San Francesco e piazza Garibaldi.

Tutti gli arredi sono in acciaio verniciato a polvere color corten, in omogeneità alla tipologia di materiale utilizzato per la nuova segnaletica turistica.

Gli interventi proseguiranno con altri progetti e nuove installazioni in altre aree.

Siamo convinti che l’attenzione per Foligno si dimostri anche con questo tipo d’investimenti, che possono fare la differenza nel presentare una città più bella, più pulita e più accogliente per i turisti e per gli stessi folignati.

Un piano d’azione che comprende anche la nuova segnaletica turistica, e fa finalmente fare a Foligno un salto di qualità come città turistica a tutti gli effetti.

Ricordo le nuove sedute modulari installate in viale Marconi; le sedute artistiche in piazza Garibaldi e piazza San Domenico; la completa riqualificazione del complesso del Palazzo de Le Logge; la riattivazione delle fontane artistiche dei Canapè, di piazza Piermarini, del Cimitero Centrale, di piazza Matteotti, di piazza Don Minzoni e di Porta Todi; la riqualificazione del ‘Ponte Romano’ in via Gentile da Foligno; la riattivazione dell’illuminazione artistica e la bonifica dalle erbe infestanti della Torre dei Cinque Cantoni; la riattivazione dei lampioni artistici e dell’orologio del Palazzo Comunale.