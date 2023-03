Armi e munizioni detenute illegalmente, denunciati due anziani a Bastia Umbra

Gli agenti hanno allora preso contatti con i genitori dell’uomo, residenti nello stesso stabile, che hanno riferito di aver ricevuto la visita del figlio, il quale aveva chiesto loro del denaro. Il padre – un italiano di 69 anni – ha poi raccontato che, visto l’abituale uso di alcol e stupefacenti, aveva deciso di assecondare la richiesta per evitare problemi. Oltre a rendere l’uomo consapevole delle sue facoltà di legge, gli agenti hanno effettuato una verifica in merito all’eventuale possesso d’armi, accertamento dal quale si è rilevato che il 69enne era destinatario di un provvedimento prefettizio di divieto detenzione armi e munizioni.

L’anziano ha riferito di aver ceduto le armi ad un amico – il 66enne anch’egli italiano – ma che queste erano comunque custodite all’interno di un armadio blindato situato nella propria abitazione e del quale non possedeva le chiavi. Il 66enne è arrivato sul posto e ha portato con sé le chiavi, ma da una seconda verifica nella sua abitazione è poi emerso che tra le armi denunciate, non risultava un revolver lanciarazzi. Sentito in merito, l’uomo non è stato in grado di spiegare che fine avesse fatto l’arma. Oltre alla denuncia, le armi detenute presso l’abitazione del 69enne sono state sequestrate; gli agenti hanno anche proceduto al ritiro cautelare delle altre armi e delle munizioni detenute nell’abitazione del 66enne, al quale, peraltro, è stata anche ritirata la licenza.